Херсон повертається під контроль України – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові. Про це в Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", – повідомило ГУР.
Як зазначили, командування армії рф кинуло своїх солдатів у Херсоні і закликало їх переодягатися у цивільний одяг. Українська розвідка порадила окупантам здаватися у полон.
"Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
11 листопада міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Херсонщини.
Згодом у мережі стали поширювати фото центру Херсона з українськими прапорами.