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Херсон повертається під контроль України – ГУР

Херсон повертається під контроль України – ГУР

Київ • УНН

 • 490396 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові. Про це в Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Цитата

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", – повідомило ГУР.

Як зазначили, командування армії рф кинуло своїх солдатів у Херсоні і закликало їх переодягатися у цивільний одяг. Українська розвідка порадила окупантам здаватися у полон.

"Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 листопада міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Херсонщини.

Згодом у мережі стали поширювати фото центру Херсона з українськими прапорами.

Українські Національні Новини

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