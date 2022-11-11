Херсон повертається під контроль України – ГУР

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"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", – повідомило ГУР.

Як зазначили, командування армії рф кинуло своїх солдатів у Херсоні і закликало їх переодягатися у цивільний одяг. Українська розвідка порадила окупантам здаватися у полон.

"Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 листопада міністерство оборони рф заявило, що російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Херсонщини.

Згодом у мережі стали поширювати фото центру Херсона з українськими прапорами.