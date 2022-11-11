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міноборони рф заявило, що окупанти повністю покинули правий берег Херсонщини

міноборони рф заявило, що окупанти повністю покинули правий берег Херсонщини

Київ • УНН

 • 218555 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. міністерство оборони російської федерації заявило, що нібито російські окупанти з технікою та озброєнням покинули правий берег Дніпра на Херсонщині, пише УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", – ідеться у заяві.

Деталі

У міноборони рф заявили, що нібито “жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишили. Усі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег Дніпра”.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

10 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

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