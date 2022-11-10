Войска рф отходят с правого берега Херсонской области, но еще оставляют там подразделения - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий, заявила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Мы тщательно наблюдаем за происходящим в состоянии врага (на Херсонском направлении, - ред.) как они меняют свои позиции, для чего и к чему готовятся. Можем констатировать, что они частично отводят вооружение и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники. Поэтому мы готовы к любому развитию событий", - сказала она.
Добавим
Белый дом заявил, что Соединенные Штаты обнаружили некоторые признаки того, что российские войска могут планировать вывод войск из Херсона.
Напомним
Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил об увольнении еще 41 населенного пункта в Херсонской области.