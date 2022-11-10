На Херсонщині ЗСУ звільнили ще 41 населений пункт, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про звільнення ще 41 населеного пункту у Херсонській області, пише УНН.
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"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування", — повідомив Президент.
Зеленський зазначив, що радіючи, всі ми маємо пам’ятати — це життя наших воїнів.
"Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів", — додав Гарант.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив очільників місцевих військових адміністрацій на Херсонщині.