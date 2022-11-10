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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Зеленський призначив керівників чотирьох військових адміністрацій на Херсонщині

Зеленський призначив керівників чотирьох військових адміністрацій на Херсонщині

Київ • УНН

 • 233894 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив очільників місцевих військових адміністрацій на Херсонщині, підписавши відповідні розпорядження, передає УНН.

Деталі

Розпорядженням Президента призначено:

Світлану Лінник начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району;

Олександра Скоробогатого начальником Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району;

Віталія Немерця начальником Каховської міської військової адміністрації Каховського району;

Олександра Мусієнка начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №760 про утворення чотирьох нових військових адміністрацій у Херсонській області.

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