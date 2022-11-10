Зеленський призначив керівників чотирьох військових адміністрацій на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив очільників місцевих військових адміністрацій на Херсонщині, підписавши відповідні розпорядження, передає УНН.
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Розпорядженням Президента призначено:
Світлану Лінник начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району;
Олександра Скоробогатого начальником Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району;
Віталія Немерця начальником Каховської міської військової адміністрації Каховського району;
Олександра Мусієнка начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №760 про утворення чотирьох нових військових адміністрацій у Херсонській області.