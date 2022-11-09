Президент утворив на Херсонщині ще чотири військові адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №760 про утворення чотирьох нових військових адміністрацій у Херсонській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Офісу президента.
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Глава держави утворив:
• Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району;
• Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району;
• Каховську міську військову адміністрацію Каховського району;
• Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району.
Нагадаємо
27 жовтня Володимир Зеленський підписав укази про утворення 20 військових адміністрацій в населених пунктах Херсонської області, та 8 у Харківській області