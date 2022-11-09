Президент образовал в Херсонской области еще четыре военные администрации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №760 об образовании четырех новых военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.
Детали
Глава государства образовал:
• Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
• Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
• Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
• Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.
Напомним
27 октября Владимир Зеленский подписал указы об образовании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области и 8 в Харьковской области.