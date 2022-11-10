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14 марта, 19:57 • 51814 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 89954 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 100706 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132560 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134838 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111416 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105287 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91551 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111172 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136498 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назначил руководителей четырех военных администраций в Херсонской области

Зеленский назначил руководителей четырех военных администраций в Херсонской области

Киев • УНН

 • 233890 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей местных военных администраций в Херсонской области, подписав соответствующие распоряжения, передает УНН.

Детали

Распоряжением Президента назначено:

Светлану Линник начальницей Голопристанской городской военной администрации Скадовского района;

Александра Скоробогатого начальником Крестовской сельской военной администрации Каховского района;

Виталия Немерца начальником Каховской городской военной администрации Каховского района;

Александра Мусиенко начальником Чулаковской сельской военной администрации Скадовского района.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №760 об образовании четырех новых военных администраций в Херсонской области.

Украинские Национальные Новости

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