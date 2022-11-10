США бачать ознаки можливого відходу росії з Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сполучені Штати виявили деякі ознаки того, що російські війська можуть планувати виведення військ з Херсона, заявив у четвер Білий дім, передає УНН.
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Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що виведення російських військ з деяких районів не означає, що війна в Україні завершується.
Він зауважив, що Вашингтон не чинить тиску на Україну, щоб вона займалася дипломатією з росією з приводу війни.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі також заявив, що США спостерігають "початок" виведення російських військ із Херсона.
Додамо
У середу міністр оборони рф шойгу наказав вивести російські війська із західного берега Дніпра в Херсонській області.