США видят признаки возможного ухода россии из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Соединенные Штаты обнаружили некоторые признаки того, что российские войска могут планировать вывод войск из Херсона, заявил в четверг Белый дом, передает УНН.
Детали
Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вывод российских войск из некоторых районов не означает, что война в Украине завершается.
Он отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Украину, чтобы она занималась дипломатией с россией по поводу войны.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также заявил, что США наблюдают "начало" вывода российских войск из Херсона.
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В среду министр обороны рф шойгу приказал вывести русские войска с западного берега Днепра в Херсонской области.