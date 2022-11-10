США видят признаки возможного ухода россии из Херсона

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Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вывод российских войск из некоторых районов не означает, что война в Украине завершается.

Он отметил, что Вашингтон не оказывает давления на Украину, чтобы она занималась дипломатией с россией по поводу войны.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также заявил, что США наблюдают "начало" вывода российских войск из Херсона.

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В среду министр обороны рф шойгу приказал вывести русские войска с западного берега Днепра в Херсонской области.