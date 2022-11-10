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Війська рф відходять з правого берега Херсонської області, але ще залишають там підрозділи - ОК "Південь"

Війська рф відходять з правого берега Херсонської області, але ще залишають там підрозділи - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 307045 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російські окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще залишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається в стані ворога (на Херсонському напрямку, - ред.) як вони змінюють свої позиції, для чого і до чого готуються. Можемо констатувати, що вони частково відводять озброєння та техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки. Тому ми готові до будь-якого розвитку подій", - сказала вона.

Додамо

Білий дім заявив, що Сполучені Штати виявили деякі ознаки того, що російські війська можуть планувати виведення військ з Херсона.

Нагадаємо

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про звільнення ще 41 населеного пункту у Херсонській області.

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