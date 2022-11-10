России потребуется не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона, — Резников

Детали

Резников сказал, что, несмотря на объявление об отступлении, у России есть 40 тысяч военных в Херсонской области, и что у оккупантов все еще есть силы в городе, вокруг него и на западном берегу Днепра.

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«Не так просто вывести эти войска из Херсона за один-два дня. Как минимум это займет одну неделю», — отметил Резников.

Министр обороны Украины сказал, что такой выход освободит силы обеих сторон для борьбы в других местах, и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в соседней Запорожской области, которая также была частично оккупирована в течение нескольких месяцев.

"Зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон... Это выгодно всем сторонам", – сказал он.

Он предположил, что Украина выйдет из перерыва сильным, подкрепленным тысячами солдат, обучающихся в Британии.

Напомним

Резников потролил россиян, заявив, что в рамках проекта "Москиты против москалей" в ряды ВСУ планируют набрать до 300 тысяч комаров.