росії буде потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона, — Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив у коментарі Reuters, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з південного міста Херсона, і що зима сповільнить бойові дії, даючи обом сторонам шанс перегрупуватися, передає УНН.
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Резніков сказав, що попри оголошення про відступ, росія має 40 тисяч військових у Херсонській області, і що у окупантів все ще є сили в місті, навколо нього та на західному березі Дніпра.
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«Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Як мінімум це займе один тиждень», — зазначив Резніков.
Міністр оборони України сказав, що такий вихід звільнить сили обох сторін для боротьби в інших місцях, і припустив, що рф може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області, яка також була частково окупована протягом кількох місяців.
"Зима загальмує будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно всім сторонам", - сказав він.
Він передбачив, що Україна вийде з перерви сильною, підкріпленою тисячами солдатів, які навчаються в Британії.
Нагадаємо
Резніков потролив росіян, заявивши, що в межах проєкту "Москіти проти москалів" в лави ЗСУ планують набрати до 300 тисяч комарів.