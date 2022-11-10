росії буде потрібен щонайменше тиждень, щоб вивести війська з Херсона, — Резніков

Деталі

Резніков сказав, що попри оголошення про відступ, росія має 40 тисяч військових у Херсонській області, і що у окупантів все ще є сили в місті, навколо нього та на західному березі Дніпра.

Цитата

«Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Як мінімум це займе один тиждень», — зазначив Резніков.

Міністр оборони України сказав, що такий вихід звільнить сили обох сторін для боротьби в інших місцях, і припустив, що рф може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області, яка також була частково окупована протягом кількох місяців.

"Зима загальмує будь-яку діяльність на полі бою для всіх сторін... Це вигідно всім сторонам", - сказав він.

Він передбачив, що Україна вийде з перерви сильною, підкріпленою тисячами солдатів, які навчаються в Британії.

Нагадаємо

Резніков потролив росіян, заявивши, що в межах проєкту "Москіти проти москалів" в лави ЗСУ планують набрати до 300 тисяч комарів.