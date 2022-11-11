минобороны рф заявило, что оккупанты полностью покинули правый берег Херсонской области

Цитата

"“На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", – говорится в заявлении.

Детали

В минобороны рф заявили, что якобы “ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра".

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российским войскам понадобится не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

10 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.