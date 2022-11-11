Херсон возвращается под контроль Украины – ГУР

Цитата

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут прекращены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – сообщило ГУР.

Как отметили, командование армии рф бросило своих солдат в Херсоне и призвало их переодеваться в гражданскую одежду. Украинская разведка посоветовала оккупантам сдаваться в плен.

"Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", – говорится в сообщении.

Напомним

11 ноября министерство обороны рф заявило, что российские оккупанты с техникой и вооружением покинули правый берег Херсонской области.

Позже в сети начали распространять фото центра Херсона с украинскими флагами.