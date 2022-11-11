У мережі публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами

Деталі

Зі слів журналіста, це фото з Херсона зараз.

У той же час керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.

Доповнення

9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу на камеру наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

10 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

До слова, Херсон розташований на правому високому березі Дніпра.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

Однак, уже 11 листопада міністерство оборони російської федерації відзвітувало, що російські окупанти з технікою та озброєнням нібито вже покинули правий берег Дніпра на Херсонщині, і завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.