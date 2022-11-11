У мережі публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У мережі поширюють фото з центра Херсона з людьми з українськими прапорами. Фото зокрема публікує місцевий журналіст Костянтин Риженко у п'ятницю, 11 листопада, у Telegram, пише УНН.
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Зі слів журналіста, це фото з Херсона зараз.
У той же час керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував лаконічний пост "11.11.22", ніби натякаючи, що сьогоднішній день може стати знаковим.
Доповнення
9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу на камеру наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
10 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.
До слова, Херсон розташований на правому високому березі Дніпра.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.
Однак, уже 11 листопада міністерство оборони російської федерації відзвітувало, що російські окупанти з технікою та озброєнням нібито вже покинули правий берег Дніпра на Херсонщині, і завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.