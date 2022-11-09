шойгу наказав російським військам покинути правий берег Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області. Його заяву цитують росЗМІ, передає УНН.
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Командувач російськими військами на війні в Україні сергій суровікін запропонував шойгу "зайняти оборону на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області".
"Розумію, що це дуже непросте рішення. Водночас ми збережемо життя наших військовослужбовців та боєздатність військ. Тримати їх на правому березі безперспективно", – сказав суровікін.
Міністр оборони рф сергій шойгу не став заперечувати і наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
"Приступайте до відведення військ", – сказав він.
Нагадаємо
4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона