росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" біля Херсона – Резніков

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"Я думаю, що потенційно вони (російські війська – ред.) готові до чергового "акту доброї волі" в районі міста Херсон. Але для цього їм все одно знадобиться втратити певний потенціал завдяки діям наших Збройних сил. Погода теж впливає на хід війни, і тому дощі нас обмежують. Крім того, аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем і каналів, які вороги використовують як траншеї, і це трохи уповільнює рух наших військ. Я оптимістично дивлюся не лише на херсонську операцію, а й вірю свідомо й обізнано в те, що ми завершимо війну шляхом деокупації всіх українських земель і виходу на кордони станом на 1991 рік", – сказав Резніков.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон, і це стане великою поразкою росії.