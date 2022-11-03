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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Україна здатна повернути Херсон – голова Пентагону

Україна здатна повернути Херсон – голова Пентагону

Київ • УНН

 • 254772 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у четвер, що українські сили можуть повернути місто Херсон, що стане великою поразкою росії, передає УНН.

Цитата

«Що стосується питання про те, чи можуть українці захопити територію, що залишилася, на західному березі Дніпра і в Херсоні, я, безумовно, вважаю, що у них є можливість зробити це», - заявив Остін на пресконференції в Пентагоні.

«Найголовніше, українці вірять, що вони мають можливість зробити це. Ми бачили, як вони зробили дуже методичні, але ефективні зусилля щодо повернення своєї суверенної території».

Доповнення

Столиця регіону та річковий порт Херсон — єдине велике місто, яке росія захопила майже одразу після вторгнення.

Україна протягом кількох місяців завдавала ударів по основним переправам через Дніпро. Українські війська просунулися з того часу, як на початку жовтня вони прорвали лінію фронту росії, хоча їхнє просування сповільнилося.

Українські Національні Новини

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