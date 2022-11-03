Украина способна вернуть Херсон – глава Пентагона

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«Что касается вопроса о том, могут ли украинцы захватить оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и в Херсоне, я, безусловно, считаю, что у них есть возможность сделать это», - заявил Остин на пресс-конференции в Пентагоне.

«Самое главное, украинцы верят, что у них есть возможность сделать это. Мы видели, как они сделали очень методические, но эффективные усилия по возвращению своей суверенной территории».

Дополнение

Столица региона и речной порт Херсон — единственный крупный город, который россия захватила почти сразу после вторжения.

Украина в течение нескольких месяцев наносила удары по основным переправам через Днепр. Украинские войска продвинулись с тех пор, как в начале октября они прорвали линию фронта россии, хотя их продвижение замедлилось.