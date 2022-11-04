россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" возле Херсона – Резников

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"Я думаю, что потенциально они (российские войска – ред.) готовы к очередному "акту доброй воли" в районе города Херсона. Но для этого им все равно понадобится потерять определенный потенциал благодаря действиям наших Вооруженных сил. Погода тоже влияет на ход войны, и поэтому дожди нас ограничивают. Кроме того, у аграрного региона Херсонской области много ирригационных систем и каналов, которые враги используют как траншеи, и это немного замедляет движение наших войск. Я оптимистично смотрю не только на херсонскую операцию, но и верю сознательно и осведомлено в то, что мы завершим войну путем деоккупации всех украинских земель и выхода на границы по состоянию на 1991 год", – сказал Резников.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные могут вернуть Херсон, и это станет большим поражением россии.