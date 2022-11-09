шойгу приказал российским войскам покинуть правый берег Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области. Его заявление цитируют росСМИ, передает УНН.
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Командующий российскими войсками на войне в Украине сергей суровикин предложил шойгу "занять оборону на левом берегу реки Днепр в Херсонской области".
"Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним жизнь наших военнослужащих и боеспособность войск. Держать их на правом берегу бесперспективно", – сказал суровикин.
Министр обороны рф сергей шойгу не стал возражать и приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.
"Приступайте к отводу войск", – сказал он.
Напомним
4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские войска потенциально готовы к очередному "акту доброй воли" в районе Херсона.