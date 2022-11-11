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В сети публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами

В сети публикуют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами

Киев • УНН

 • 343891 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В сети распространяют фото из центра Херсона с людьми с украинскими флагами. Фото в частности публикует местный журналист Константин Рыженко в пятницу, 11 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам журналиста, это фото из Херсона сейчас.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал лаконичный пост "11.11.22", будто намекая, что сегодняшний день может стать знаковым.

Дополнение

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу на камеру приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области. 

10 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты отводят свои войска с правого берега Херсонской области, однако там еще остаются вражеские подразделения. Бойцы ВСУ готовы к любому развитию событий.

К слову, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российским войскам понадобится не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Однако, уже 11 ноября министерство обороны российской федерации отчиталось, что российские оккупанты с техникой и вооружением якобы уже покинули правый берег Днепра в Херсонской области, и завершено опрокидывание подразделений русских войск на левый берег реки Днепр.

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