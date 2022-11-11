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Історичний день: Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон

Історичний день: Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон

Київ • УНН

 • 457566 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що України повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста", передає УНН.

Цитата

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні", - заявив Зеленський.

Додамо

За його словами, так само було і в усіх інших містах, звільнених українськими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення.

"Україна прийде до всіх своїх людей. І я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні.

Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини", - резюмував Зеленський.

Раніше

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

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