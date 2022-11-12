Видео: бабушка на коленях встречала внука, который освобождал Херсон

Цитата

"На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - написал Соболевский.

Дополнение

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".