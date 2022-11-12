Придем на Донбасс и в Крым: Зеленский заверил, что украинские силы не оставят в оккупации ни одного села или города

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"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-то, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. И мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации, мы ни о ком не забываем, никого не оставим.

Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения", - отметил Зеленский в видеообращении.

Добавим

Президент также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради украинской победы.

"Спасибо всем в мире, кто нам помогает! Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" – резюмировал он.

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Дополнение

11 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".