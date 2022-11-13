Жителей Херсонской области призвали не собираться толпой, идет разминирование территорий

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«Уже второй день подряд происходит празднование освобождения Херсонской области, люди выходят на площади с украинскими флагами, радуются, благодаря ВСУ. Но хочу предостеречь. Сейчас ведутся работы по разминированию. Враг заминировал почти все. Я вас очень прошу, не надо собираться в людных местах. Более того, завтра, 14 ноября, будут проводиться разминочные работы в центре города. Поэтому прошу не заезжать в центральную часть города», – сообщил Янушевич.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. Повсюду на освобожденной территории много работы у взрывотехников, изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.