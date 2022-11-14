У деокупованому Херсоні офіційно підняли український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Відео опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні", – написав він.
Нагадаємо
14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон.