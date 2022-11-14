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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У деокупованому Херсоні офіційно підняли український прапор

У деокупованому Херсоні офіційно підняли український прапор

Київ • УНН

 • 427284 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Відео опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні", – написав він.

Нагадаємо

14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон.

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