"Херсон – Україна": Зеленський поділився фото зі звільненого міста
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав у деокупований Херсон. Світлини з візиту глава держави опублікував у Telegram, передає УНН.
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"Херсон – Україна", – так підписав президент фото з поїздки до звільненого міста.
Про те, що Володимир Зеленський відвідав деокупований Херсон, спочатку написало агентство Reuters.
"Ми йдемо вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав президент.
Нагадаємо
11 листопада українські військові зайшли у Херсон.