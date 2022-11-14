"Херсон – Україна": Зеленський поділився фото зі звільненого міста

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"Херсон – Україна", – так підписав президент фото з поїздки до звільненого міста.

Про те, що Володимир Зеленський відвідав деокупований Херсон, спочатку написало агентство Reuters.

"Ми йдемо вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав президент.

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон.