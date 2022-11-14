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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 36733 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"Херсон – Україна": Зеленський поділився фото зі звільненого міста

"Херсон – Україна": Зеленський поділився фото зі звільненого міста

Київ • УНН

 • 368371 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав у деокупований Херсон. Світлини з візиту глава держави опублікував у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Херсон – Україна", – так підписав президент фото з поїздки до звільненого міста.

 

Про те, що Володимир Зеленський відвідав деокупований Херсон, спочатку написало агентство Reuters.

"Ми йдемо вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", – сказав президент.

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 

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