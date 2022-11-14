"Херсон – Украина": Зеленский поделился фото из освобожденного города
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный Херсон. Фотографии с визита глава государства опубликовал в Telegram, передает УНН.
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"Херсон – Украина", – так подписал президент фото из поездки в освобожденный город.
О том, что Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон, сначала написало агентство Reuters.
"Мы идем вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал президент.
Напомним
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.