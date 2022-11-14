"Херсон – Украина": Зеленский поделился фото из освобожденного города

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"Херсон – Украина", – так подписал президент фото из поездки в освобожденный город.

О том, что Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон, сначала написало агентство Reuters.

"Мы идем вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал президент.

Напомним

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.