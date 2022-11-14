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В деоккупированном Херсоне официально подняли украинский флаг

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

Видео опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Официальное поднятие государственного флага в деоккупированном Херсоне", – написал он.

Напомним

14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон.

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