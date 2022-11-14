В деоккупированном Херсоне официально подняли украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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Видео опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Официальное поднятие государственного флага в деоккупированном Херсоне", – написал он.
Напомним
14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон.