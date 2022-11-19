Мины, "лепестки" и растяжки: в Минобороны показали, что оставил после себя "русский мир" в Херсоне

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“Убегая с правобережной Херсонщины, оккупанты миновали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, “лепестки” и гранатные растяжки”, – говорится в сообщении.

Детали

Однако в Херсоне продолжается гуманитарное разминирование. Также правоохранители расследуют и документируют военные преступления русской армии.

Дополнение

На железнодорожный вокзал Херсона, впервые с 24 февраля, после полномасштабного вторжения россии в Украину, прибыл поезд из Киева.

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