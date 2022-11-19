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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"Головне, що наші вже тут. Все інше - дрібниці": ексклюзивний репортаж із вільного Херсону

"Головне, що наші вже тут. Все інше - дрібниці": ексклюзивний репортаж із вільного Херсону

Київ • УНН

 • 4036218 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Херсонці продовжують святкувати своє повернення додому. Містом гуляють щасливі люди, вкриті українською символікою, і нарешті чутно дитячий сміх. Про це йдеться в ексклюзивному репортажі УНН із деокупованого Херсону.

Деталі

У місті залишаються проблеми з водою, електроенергією та опаленням. Проте місцеві, окрилені свободою, кажуть, що це дрібниці.

"Те, що немає води, світла - це взагалі дрібниця. Це не проблема. Найголовніше те, що наші вже тут. Це найголовніше", - ділиться із нашим журналістом Ксенія, мешканка міста.

Загалом, херсонці дуже відкриті до гостей. Вони відверто діляться своїми історіями жахіть російської окупації, як-от пані Любов.

"Ми ввімкнули українську музику і нас забрали, закрили на три 3 дні в підвал. Прив'язали до батарей і тримали", - каже жінка, запевняючи, що після звільнення із полону, першим, що вона заспівала - було гасло "Слава Україні!".

Видається, що місто увібрало в себе все горе війни до останньої краплини. І хоч комунальники прибирають останні згадки про російську окупацію, люди досі несуть квіти до пам'ятного хреста на місці загибелі херсонської тероборони. Вони дали бій окупантам у "Бузковому гаю" 1 березня, але були знищені вогнем російських БТР-ів.

У центрі міста встановили "Пункти незламності" - намети з можливістю зігрітися, зарядити телефон, поїсти. Зв'язок забезпечує Starlink, херсонці безупину дзвонять своїм рідним, аби сказати, що вони живі та вільні.

Нагадаємо

11 листопада Херсон повернулося під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.

Українські Національні Новини

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