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"Главное, что наши уже здесь. Все остальное - мелочи": эксклюзивный репортаж из свободного Херсона

Киев • УНН

 • 4036214 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Херсонцы продолжают праздновать свое возвращение домой. По городу гуляют счастливые люди с украинской символикой, и наконец слышен детский смех. Об этом говорится в эксклюзивном репортаже УНН из деоккупированного Херсона.

Детали

В городе остаются проблемы с водой, электроэнергией и отоплением. Однако местные, окрыленные свободой, говорят, что это мелочи.

"То, что нет воды, света - это вообще мелочь. Это не проблема. Самое главное, что наши уже здесь. Это самое главное", - делится с нашим журналистом Ксения, жительница города.

В общем, херсонцы очень открыты к гостям. Они откровенно делятся своими историями ужасов российской оккупации, таких как госпожа Любовь.

"Мы включили украинскую музыку и нас забрали, закрыли на три 3 дня в подвал. Привязали к батареям и держали", - говорит женщина, уверяя, что после освобождения из плена, первым, что она спела - был лозунг "Слава Украине!"

Кажется, что город впитал в себя все горее войны до последней капли. И хотя коммунальщики убирают последние упоминания о российской оккупации, люди до сих пор несут цветы к памятному кресту на месте гибели терробороны Херсона. Они дали бой оккупантам в "Сиреневой роще" 1 марта, но были уничтожены огнем российских БТР-ов.

В центре города установили "Пункты несокрушимости" - палатки с возможностью согреться, зарядить телефон, поесть. Связь обеспечивает Starlink, херсонцы непрерывно звонят своим родным, чтобы сказать, что они живы и свободны.

Напомним

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии находился Президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafone.

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