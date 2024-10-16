В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
Киев • УНН
Офис Генпрокурора расследует похищение 10680 экспонатов из Херсонского художественного музея во время оккупации. Идентифицировано 130 предметов в Крыму, проводится оценка ущерба и международный розыск.
Во время оккупации Херсона россияне дерзко разграбили фонды Херсонского областного художественного музея им. А.А. Шовкуненко. К расследованию этого преступления активно привлечен Офис Генерального прокурора Украины. Советник Генерального прокурора Роман Шпирка в комментарии УНН рассказал, как сейчас идет расследование.
Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту разграбления национальных ценностей.
Во время оккупации, в течение первых дней ноября 2022 года военнослужащими вс рф совместно с представителями оккупационных администраций из Коммунального учреждения "Херсонский областной художественный музей и м. А. Шовкуненко", где хранились достояния украинской культуры, похищено 10680 единиц экспонатов (книги, картины, документы, монеты и прочее), среди них произведения и работы Ивана Айвазовского, Михаила Шибанова, Зинаиды Серебряковой, Алексея Шовкуненко, Николая Пимоненко, Татьяны Яблонской, Николая Глущенко, Константина Крижицкого, Василия Поленова, Петра Кончаловского, Михаила Врубеля
По словам Шпирка, идентифицировано 130 предметов, похищенных из Музея. Все они находятся на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме того, проводится не только идентификация произведений и установление их возможного места пребывания, но и оценка.
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"Сейчас проведена экспертиза 12 предметов, которые относятся к группе "Скульптуры", согласно заключению их стоимость составляет 75 млн грн. Относительно остальных объектов, учитывая их большое количество и масштабность - их стоимость будет определена после поэтапного экспертного исследования", - рассказал советник.
Офис Генпрокурора активно сотрудничает с международными структурами для розыска похищенного искусства.
"Сейчас в Департамент международного полицейского сотрудничества НП Украины для дальнейшего направления в Интерпол отправлены данные о части похищенных предметов для внесения их в базу розыска. Кроме этого, аналогичные сведения направлены в таможню для дальнейшего размещения на платформе Всемирной таможенной организации "ARCHEO". Учитывая значительное количество похищенных произведений искусства, работа по оформлению соответствующих документов и передачи их в Интерпол проводится поэтапно", - рассказал Шпирка.
Также зарегистрировано уголовное производство относительно попытки продажи представителями рф похищенных в Украине культурных ценностей на черном рынке.
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Он добавил, что если говорить о похищении произведений искусства оккупантами в целом, то сейчас оценить масштабы в полной мере сложно, ведь многие такие заведения находятся на временно оккупированных территориях. Но работы в этом направлении тоже ведутся.
Также установлено коллекции каких музеев оккупанты чаще всего "пополняют" награбленным - это Музей Таврида АР Крым и Севастополя, а также Государственный Эрмитаж рф в Санкт-Петербурге.
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Есть и успехи в возвращении артефактов, например, США передали Украине кремневый топор, датированный V-III вв. до н.э., а также железные клинки, острия дротика, железные топоры датированные разными периодами - с VIII по XV в. Все эти артефакты представители рф намеревались продать на рынках Америки.
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