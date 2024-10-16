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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:33  •  28521 просмотра

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Офис Генпрокурора расследует похищение 10680 экспонатов из Херсонского художественного музея во время оккупации. Идентифицировано 130 предметов в Крыму, проводится оценка ущерба и международный розыск.

Во время оккупации Херсона россияне дерзко разграбили фонды Херсонского областного художественного музея им. А.А. Шовкуненко. К расследованию этого преступления активно привлечен Офис Генерального прокурора Украины. Советник Генерального прокурора Роман Шпирка в комментарии УНН рассказал, как сейчас идет расследование.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 УК Украины по факту разграбления национальных ценностей.

Во время оккупации, в течение первых дней ноября 2022 года военнослужащими вс рф совместно с представителями оккупационных администраций из Коммунального учреждения "Херсонский областной художественный музей и м. А. Шовкуненко", где хранились достояния украинской культуры, похищено 10680 единиц экспонатов (книги, картины, документы, монеты и прочее), среди них произведения и работы Ивана Айвазовского, Михаила Шибанова, Зинаиды Серебряковой, Алексея Шовкуненко, Николая Пимоненко, Татьяны Яблонской, Николая Глущенко, Константина Крижицкого, Василия Поленова, Петра Кончаловского, Михаила Врубеля 

- рассказал советник Генпрокурора.

По словам Шпирка, идентифицировано 130 предметов, похищенных из Музея. Все они находятся на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, проводится не только идентификация произведений и установление их возможного места пребывания, но и оценка.

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"Сейчас проведена экспертиза 12 предметов, которые относятся к группе "Скульптуры", согласно заключению их стоимость составляет 75 млн грн. Относительно остальных объектов, учитывая их большое количество и масштабность - их стоимость будет определена после поэтапного экспертного исследования", - рассказал советник.

Офис Генпрокурора активно сотрудничает с международными структурами для розыска похищенного искусства.

"Сейчас в Департамент международного полицейского сотрудничества НП Украины для дальнейшего направления в Интерпол отправлены данные о части похищенных предметов для внесения их в базу розыска. Кроме этого, аналогичные сведения направлены в таможню для дальнейшего размещения на платформе Всемирной таможенной организации "ARCHEO". Учитывая значительное количество похищенных произведений искусства, работа по оформлению соответствующих документов и передачи их в Интерпол проводится поэтапно", - рассказал Шпирка.

Также зарегистрировано уголовное производство относительно попытки продажи представителями рф похищенных в Украине культурных ценностей на черном рынке.

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Он добавил, что если говорить о похищении произведений искусства оккупантами в целом, то сейчас оценить масштабы в полной мере сложно, ведь многие такие заведения находятся на временно оккупированных территориях. Но работы в этом направлении тоже ведутся.

Также установлено коллекции каких музеев оккупанты чаще всего "пополняют" награбленным - это Музей Таврида АР Крым и Севастополя, а также Государственный Эрмитаж рф в Санкт-Петербурге.

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Есть и успехи в возвращении артефактов, например, США передали Украине кремневый топор, датированный V-III вв. до н.э., а также железные клинки, острия дротика, железные топоры датированные разными периодами - с VIII по XV в. Все эти артефакты представители рф намеревались продать на рынках Америки.

СтратКом ВСУ показал Херсонский краеведческий музей после "русского мира"21 ноября 2022, 06:38 • 631795 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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