Херсонский художественный музей распознал 88 украденную картину в оккупированном Крыму

Произведение народного художника Украины Виктора Полтавца попало в кадр пропагандистского сюжета, снятого в августе 2023 года в оккупированном Крыму. На этом кадре можно также увидеть две ранее идентифицированные работы украинских художников Сергея Якобчука и Ростислава Звягинцева.

Об этом сообщает Херсонский Художественный Музей и передает УНН.

Детали

Идентификация украденных произведений искусства продолжается. В темном углу на полке импровизированного фондохранилища в Центральном музее Тавриды спряталось полотно украинского художника, украденное оккупантами из Херсонского художественного музея. - говорится в сообщении.

Речь идет о художественной работе Виктора Полтавца. Сентябрь (1986. Холст, масло).

Картина попала в кадр пропагандистского сюжета, снятого в августе 2023 года.

Это уже 88-е произведение искусства, незаконное пребывание которого в Крыму не вызывает сомнений. - отметили в музее.

Автор художественной работы:

Народный художник Украины Виктор Полтавец (1925-2003) - потомок запорожских казаков. Он творил в области исторической живописи и книжной графики, преподавал, работал в издательствах "Искусство" и "Радуга". В сложных условиях господства соцреализма художник, развивая отличный от общепринятого взгляд на историю украинского народа, сумел утвердить себя как украинский национальный художник. Во второй половине творческого пути любимым жанром Полтавца стали украинские пейзажи - такие, как похищенный "Сентябрь". Лаконичные пейзажи мастера отличаются гармонией цветов и полутонов. Живой мазок не только формирует объем, но и создает едва уловимое движение природы и даже позволяет зрителю уловить ощущение наполненного ароматами воздуха.

Дополнение

На этом же видеокадре были обнаружены две ранее идентифицированные роботы:

Сергей Якобчук (1937-2015). Рознарядка в селе. Холст, масло.

Ростислав Звягинцев (1938-2016). Оленевод Камчатки. 1974. Холст, масло.

Напомним,

УНН сообщал, что Херсонский областной художественный музей им. Алексея Шовкуненко идентифицировал несколько картин из своей коллекции, которые российские захватчики незаконно вывезли в оккупированный Крым: Иван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Бумага, карандаш; Михаил Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонированная бумага, пастель; Юрий Баликов (1924-2010). Лодки. 1979. Бумага, пастель.

Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет