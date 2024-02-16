Херсонский художественный музей распознал 88 украденную картину в оккупированном Крыму
Херсонский художественный музей идентифицировал 88 картин из своей коллекции, которые были похищены российскими оккупантами и найдены в Крыму, среди них - работа народного художника Украины Виктора Полтавца.
В День военного журналиста: Сырский вручил раненому на фронте корреспонденту коин Главнокомандующего ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины посетил в госпитале раненого журналиста Дмитрия Евчина и поблагодарил его за важную работу по освещению войны, пожелав скорейшего выздоровления.
Правительство выделяет 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в учебных заведениях - Шмыгаль
Украинское правительство выделяет 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учебных заведениях и 1,5 млрд грн на разработку программы "Новая украинская школа".
Правительство упростило процедуру списания командирами воинских частей военного имущества
Кабинет министров упростил процедуру списания командирами воинских частей военного имущества стоимостью до 100 000 долларов США в военное время, позволив им делать это приказами без согласования с высшим руководством.
россияне шесть часов обстреливали Сумскую область: погиб гражданский
В результате шестичасового обстрела российскими войсками Великописаревской территориальной громады Ахтырского района Сумской области погиб мирный житель.
Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом
Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.
"Стратег" Гройсмана пиарится на помощи ВСУ, средства для которой собирают его подчиненные
В официальном сообщении Винницкого областного совета говорится о том, что "ежемесячно сотрудники исполнительного аппарата областного Совета собирают средства для закупки самого необходимого в настоящее время для подразделений ВСУ. В 2023 году было собрано более миллиона гривен".
Зеленский и Штайнмайер встретились в Берлине: говорили об оборонных потребностях Украины
Зеленский встретился с Президентом Германии Штайнмайером в Берлине. По время которой главы государств обсудили актуальную ситуацию на фронте, и оборонные потребности Украины.
В Крыму партизаны подняли украинский флаг ко Дню Единения
Партизаны в Крыму вывесили украинский флаг на горе Чатыр-Даг в честь Дня Единения Украины.
Если бы путин преуспел и силой передвинул границы в Европе, то это было бы гораздо дороже - Шольц о продолжении военной поддержки Украины
Если позволить путину достичь успеха в Украине и силой переместить границы в Европе, это подорвет европейский мирный порядок и создаст опасный прецедент для дальнейшей агрессии, считает канцлер Германии.