Из Украины хотели в посылке вывезти останки древних существ возрастом 400 млн лет

Из Украины в Тайвань в посылке хотели вывезти останки древних существ, которым 400 миллионов лет, их обнаружили киевские таможенники, сообщили в Киевской таможне в среду, пишет УНН.

Детали

"Киевские таможенники пресекли попытку незаконной пересылки из Украины в Тайвань в международном почтовом отправлении древних окаменелостей (фоссилий), возрастом 400 миллионов лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время таможенного досмотра международного почтового отправления из Тернополя таможенники обнаружили камни с признаками старины с причудливыми очертаниями и предположили, что они могут иметь древнее происхождение.

"Окаменелости были направлены в Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины для проведения экспертизы", - отметили в ведомстве.

Как определили эксперты, обнаруженные таможенниками окаменелости являются плитками красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом "Daira speciose" и раковиной красного моллюска Halyotis sp.

"Специалисты музея также установили, что это - оригинальные фосилии, найденные на Подолье, в бассейне реки Днестр. Геологический возраст трех из них (днестровская серия) составляет около 400 млн лет; а двух других, краба и моллюска - 10-20 млн лет", - сообщили на таможне.

Обнаруженные окаменелости, как сообщается, "являются эксклюзивными с точки зрения палеонтолога". Они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. В то же время, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы. Таких таможенникам предоставлено не было.

В отношении гражданина, который отправлял эксклюзивные палеонтологические образцы за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические ценности изъяты до решения суда.

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