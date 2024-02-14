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З України хотіли в посилці вивезти рештки давніх істот віком 400 млн років

З України хотіли в посилці вивезти рештки давніх істот віком 400 млн років

Київ • УНН

 • 24260 перегляди

Митники виявили та вилучили скам'янілості віком близько 400 мільйонів років, які нелегально вивозили з України до Тайваню в міжнародній посилці.

З України до Тайваню в посилці хотіли вивезти рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років, їх виявили київські митники, повідомили в Київській митниці у середу, пише УНН.

Деталі

"Київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження.

"Скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи", - зазначили у відомстві.

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом "Daira speciose" та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

"Фахівці музею також встановили, що це - оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 млн років; а двох інших, краба та молюска - 10-20 млн років", - повідомили на митниці.

Виявлені скам’янілості, як повідомляється, "є ексклюзивними з точки зору палеонтолога". Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких митникам надано не було.

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучено до рішення суду.

З України хотіли вивезти унікальну палеонтологічну знахідку юрського періоду20.12.23, 10:48 • 31962 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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