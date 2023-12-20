Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода

Таможенники не позволили вывезти из Украины палеонтологический эксклюзив возрастом около 161-165 млн лет, сообщили в Гостаможслужбе в среду, пишет УНН.

Детали

Сотрудники Киевской таможни задержали эксклюзивную окаменелость из юрского периода, которую попытались незаконно выслать за границу.

Во время таможенного контроля международного почтового отправления из Тернополя в США таможенники обнаружили необычный шершавый камень с наростами. Из-за признаков органических остатков на камне его направили в Национальный научно-природоведческий музей для определения его культурной ценности.

По заключению экспертов, этот "камень" - панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp. С точки зрения палеонтологии, это - эксклюзив. Место нахождения вероятно - Трахтемиров (Черкасская область), бассейн реки Днепр. Геологический возраст - около 161-165 миллионов лет.

Эксперты подчеркивают оригинальность и совершенную сохранность образца. Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода и имеет культурную ценность как геологическое наследие. Эксперты рекомендуют внести находку в Государственный реестр национального достояния и Музейный фонд Украины.

Для вывоза культурных ценностей за таможенную границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. В данном случае такой документ не предоставлен таможенникам. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 473 Таможенного кодекса Украины. Окаменелость изъята до решения суда.

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