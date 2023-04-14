Одесские таможенники изъяли скрипку Страдивари 1742 года, ее пытались вывезти в Болгарию

Цитата

"Несмотря на наличие музыкального инструмента с признаками старины, для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор". Отсутствие у него товаров и предметов, подлежащих письменному декларированию и обложению таможенными платежами, мужчина подтвердил также во время устного опроса. На основании оценки и анализа рисков автомобиль был переведен в "красный коридор", - говорится в сообщении.

Детали

Таможенники обнаружили скрипку в багажном отделении, среди пакетов и чемоданов, на дне картонной коробки. Музыкальный инструмент лежал в футляре, на его нижней деке есть надпись "Antonius Stradiuarius Cremonensis Facibat Anno 1742". В футляре находились также смычок и набор струн, изготовленные в советское время.

Отмечается, что никаких разрешительных документов на их вывоз из Украины у гражданина не оказалось. По протоколу о нарушении таможенных правил, одесские таможенники изъяли музыкальный инструмент с признаками старины, смычок и набор струн. Их ценность и стоимость определит соответствующая экспертиза, а дальнейшую судьбу – суд, сообщили таможенники.

Справка

Антонио Страдивари - итальянский мастер струнных инструментов, отличающихся особой чистотой звучания. В частности, одной из скрипок работы Страдивари владел итальянский скрипач-виртуоз Николо Паганини. На сегодня известно о 700 сохранившихся инструментах, которые изготовил мастер.

Напомним

Киевская таможня задержала 20 тонн кедровых орехов с российской маркировкой на упаковке. Рыночная стоимость такой партии в Украине составляет около 50 миллионов гривен.