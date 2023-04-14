Одеські митники вилучили скрипку Страдіварі 1742 року, її намагалися вивезти до Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Одеські митники вилучили скрипку Страдіварі 1742 року випуску, яку українець намагався вивезти через пункт пропуску "Орлівка" до Болгарії. Про це інформує УНН посилаючись на сторінку Одеської митниці в Facebook.
Цитата
"Попри наявність музичного інструменту з ознаками старовини, для проходження митного контролю він обрав "зелений коридор". Відсутність у нього товарів та предметів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, чоловік підтвердив також під час усного опитування. На підставі оцінки та аналізу ризиків автомобіль було переведено до "червоного коридору", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Митники виявили скрипку у багажному відділенні, серед пакунків та валіз, на дні картонної коробки. Музичний інструмент лежав у футлярі, на його нижній деці є напис "Antonius Stradiuarius Cremonensis Facibat Anno 1742". У футлярі знаходилися також смичок та набір струн, виготовлені за радянських часів.
Зазначається, що жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося. За протоколом про порушення митних правил, одеські митники вилучили музичний інструмент з ознаками старовини, смичок та набір струн. Їх цінність та вартість визначить відповідна експертиза, а подальшу долю – суд, повідомили митники.
Довідка
Антоніо Страдіварі - італійський майстер струнних інструментів, що вирізняються особливою чистотою звучання. Зокрема, однією зі скрипок роботи Страдіварі володів італійський скрипаль-віртуоз Ніколо Паганіні. На сьогодні відомо про 700 збережених інструментів, які виготовив майстер.
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