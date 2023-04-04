Виявили на упаковці маркування рф: в Україну намагались ввезти партію кедрового горіха на 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Київська митниця затримала 20 тонн кедрових горіхів з російським маркуванням на упаковці. Ринкова вартість такої партії в Україні складає близько 50 мільйонів гривень, пише УНН з посиланням на Державну митноу службу в Telegram.
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"Рекордну для України партію кедрового горіха - 20 тонн - вилучено Київською митницею через незаявлення достовірних відомостей про дійсне походження товару. За документами - Туреччина, а по факту - росія. Заявлена вартість горіха становить 14,5 млн гривень. Ринкова вартість - близько 50 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Лущений кедровий горіх, фасований у вакуумну упаковку по 500 грамів, надійшов з Туреччини на адресу одеського підприємства, основним видом діяльності якого є оптовий продаж овочів та фруктів. З наданих до митного оформлення документів виходило, що ядро горіха має турецьке походження. Виробник та експортер - турецька компанія.
Однак під час митного огляду на деяких упаковках горіхів митники виявили залишки видалених маркувальних етикеток, а на окремих упаковках і непошкоджені, з даними російського виробника. Так, згідно з відомостями вебсайту виробника, збір горіхів здійснюється в районах алтайського краю, томській області і республіці бурятія, після чого сортуються та пакуються в рф.
За виявленим фактом порушення митних правил Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Горіхи вилучено.
Доповнення
Прикордонники спільно з митниками завадили спробі вивезти стародруки громадянкою України через пункт пропуску «Краківець», та монети громадянином Китаю через пункт пропуску «Старокозаче». Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.
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