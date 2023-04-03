Прикордонники не дозволили вивезти з України стародруки та колекційні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прикордонники спільно з митниками завадили спробі вивезти стародруки громадянкою України через пункт пропуску «Краківець», та монети громадянином Китаю через пункт пропуску «Старокозаче», повідомляє МВС, пише УНН.
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Під час бесіди 43-річна жінка пояснила, що книжки, які вона перевозить, із колекції її чоловіка і що вона нібито не знала, що вони можуть становити культурну чи історичну цінність.
"Серед знайдених книг – стародруки церковного характеру - рукописна Біблія, дата написання невстановлена; друкована Біблія 1823 року, «Потерянный Рай» 1897 року, «Проповіді» - автора Джеймса Фостера 1794 року", - йдеться в повідомленні МВС.
Окремо громадянин Китаю намагався вивезти предмети, які можуть становити культурну чи історичну цінність. Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили його в пункті пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою.
"Перевозив речі пасажир рейсового автобусу – громадянин Китаю. Під час огляду його особистих речей було виявлено 70 монет з білого металу, попередньо срібла, 1921 - 1930 років випуску, а також 16 медалей часів радянського союзу", - зазначає МВС.
24-річний студент-іноземець пояснив, що колекцію йому нібито передав товариш, який придбав їх на одному з ринків на Київщині та попросив забрати додому.
Речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучено. Триває експертиза.
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