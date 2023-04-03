Пограничники не разрешили вывезти из Украины старопечатные книги и коллекционные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Пограничники совместно с таможенниками помешали попытке вывезти старопечатные книги гражданкой Украины через пункт пропуска «Краковец», и моенты гражданином Китая через пункт пропуска «Староказачье», сообщает МВД, пишет УНН.
Детали
Во время беседы 43-летняя женщина объяснила, что книги, которые она перевозит, из коллекции ее мужа и что она якобы не знала, что они могут представлять культурную или историческую ценность.
"Среди найденных книг – старопечатные книги церковного характера - рукописная Библия, дата написания неустановленная; печатная Библия 1823 года, «Потерянный Рай» 1897 года, «Проповеди» - автора Джеймса Фостера 1794 года", - говорится в сообщении МВД.
Отдельно гражданин Китая пытался вывезти предметы, которые могут представлять культурную или историческую ценность. Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили его в пункте пропуска «Староказачье», что на границе с Молдовой.
"Перевозил вещи пассажир рейсового автобуса – гражданин Китая. При осмотре его личных вещей было обнаружено 70 монет из белого металла, предварительно серебра, 1921 - 1930 годов выпуска, а также 16 медалей времен советского союза", - отмечает МВД.
24-летний студент-иностранец объяснил, что коллекцию ему якобы передал товарищ, который приобрел их на одном из рынков в Киевской области и попросил забрать домой.
Вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.
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