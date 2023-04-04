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Обнаружили на упаковке маркировку рф: в Украину пытались ввезти партию кедрового ореха на 50 млн грн

Обнаружили на упаковке маркировку рф: в Украину пытались ввезти партию кедрового ореха на 50 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Киевская таможня задержала 20 тонн кедровых орехов с российской маркировкой на упаковке. Рыночная стоимость такой партии в Украине составляет около 50 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу в Telegram.

Цитата

"Рекордная для Украины партия кедрового ореха - 20 тонн - изъята Киевской таможней из-за незаявления достоверных сведений о действительном происхождении товара. По документам - Турция, а по факту - россия. Заявленная стоимость ореха составляет 14,5 млн гривен. Рыночная стоимость - около 50 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Лущенный кедровый орех, фасованный в вакуумную упаковку по 500 граммов, поступил из Турции в адрес одесского предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая продажа овощей и фруктов. Из предоставленных к таможенному оформлению документов следовало, что ядро ореха имеет турецкое происхождение. Производитель и экспортер - турецкая компания.

Однако во время таможенного досмотра на некоторых упаковках орехов таможенники обнаружили остатки удаленных маркировочных этикеток, а на отдельных упаковках и неповрежденные, с данными российского производителя. Так, согласно сведениям вебсайта производителя, сбор орехов осуществляется в районах алтайского края, томской области и республике бурятия, после чего сортируются и пакуются в рф.

По выявленному факту нарушения таможенных правил Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Орехи изъяты.

Дополнение

Пограничники совместно с таможенниками пресекли попытку вывезти старопечатные книги гражданкой Украины через пункт пропуска «Краковец», и монеты гражданином Китая через пункт пропуска «Староказачье». Вещи, которые могут представлять культурную и историческую ценность, изъяты. Проводится экспертиза.

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