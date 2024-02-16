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Херсонський художній музей розпізнав 88 вкрадену картину в окупованому Криму

Херсонський художній музей розпізнав 88 вкрадену картину в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 25868 перегляди

Херсонський художній музей ідентифікував 88 картин зі своєї колекції, які були викрадені російськими окупантами і знайдені в Криму, серед них - робота народного художника України Віктора Полтавця.

 Твір народного художника України Віктора Полтавця потрапив в кадр пропагандистського сюжету, знятого у серпні 2023 року в окупованому Криму. На цьому кадрі можна також побачити дві раніше ідентифіковані роботи українських художників Сергія Якобчука та Ростислава Звягінцева.

Про це повідомляє Херсонський Художній Музей та передає УНН.

Деталі

Ідентифікація вкрадених творів мистецтва триває. У темного кутка на полиці імпровізованого фондосховища у Центральному музеї Тавриди заховалось полотно українського художника, вкрадене окупантами з Херсонського художнього музею.

- ідеться у повідомленні.

Йдеться про художню роботу Віктора Полтавця. Вересень. (1986. Полотно, олія).

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Картина потрапила в кадр пропагандистського сюжету, знятого у серпні 2023 року.

Це вже 88-ий твір мистецтва, незаконне перебування якого у Криму не викликає сумнівів. 

- зазначили у музеї.

Автор художньої роботи:

Народний художник України Віктор Полтавець (1925-2003) — нащадок запорозьких козаків. Він творив у галузі історичного живопису та книжкової графіки, викладав, працював у видавництвах "Мистецтво" та "Веселка". У складних умовах панування соцреалізму митець, розвиваючи відмінний від загальноприйнятого погляд на історію українського народу, зумів утвердити себе як український національний художник. У другій половині творчого шляху улюбленим жанром Полтавця стали українські краєвиди — такі, як викрадений "Вересень". Лаконічні пейзажі майстра відрізняються гармонією кольорів і напівтонів. Живий мазок не лише формує об’єм, а й створює ледь вловимий рух природи і навіть дозволяє глядачу вловити відчуття наповненого ароматами повітря.

Доповнення

На цьому є відеокадрі були виявлені дві раніше ідентифіковані роботи:

  • Сергій Якобчук (1937-2015). Рознарядка в селі. Полотно, олія.
  • Ростислав Звягінцев (1938-2016). Оленяр Камчатки. 1974. Полотно, олія.
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Нагадаємо

УНН повідомляв, що Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка ідентифікував декілька картин зі своєї колекції, які російські загарбники незаконно вивезли до окупованого Криму: Іван Гопкало (1894-1984). Парк. 1959. Папір, олівець; Михайло Чепик (1920-1972). Париж. Бульвар Мадлен. 1967. Тонований папір, пастель; Юрій Баликов (1924-2010). Човни. 1979. Папір, пастель.

З України хотіли в посилці вивезти рештки давніх істот віком 400 млн років14.02.24, 13:15 • 24260 переглядiв

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