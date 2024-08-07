Херсонский музей идентифицировал 122-ю похищенную оккупантами картину

Херсонский Художественный Музей идентифицировал очередную украденную российскими оккупантами картину. Речь идет о работе Надежды Андреевой "С куклой" из серии работ "Моя дочь". Это уже 122-е по счету идентифицированное произведение искусства, похищенное оккупантами из музея. Об этом написали на странице Facebook музея, передает УНН.

Детали

Надежда Андреева написала цветную цинкографию в 1981 году. Картина "С куклой" попала на кард, снятый оккупантским каналом в августе 2023 года в Центральном музее Тавриды. Он и помог идентифицировать очередную украденную работу,

В музейной коллекции были представлены еще две работы Андреевой из серии "Моя дочь", возможно, они также стоят где-то рядом на полках импровизированного фондохранилища, сооруженного в концертном зале крымского музея - отметили в музее.

В общем музейщикам удалось идентифицировать уже 122 произведения искусства, которые похитили военные рф из Херсонского художественного музея в 2022 году. Общее количество незаконно вывезенного превышает 10 тысяч музейных экспонатов.

Также сообщается, что 121 произведение искусства находится в оккупированном Крыму, в симферопольском Центральном музее Тавриды.

Еще есть одна работа, точное местонахождение которой неизвестно, но есть подтверждение со стороны оккупантов, что шедевр находится в их руках, указали музейщики.