Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Из 6 музейных учреждений 5 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета государственной части Музейного фонда Украины. Фактическое возвращение культурных ценностей может длиться годами, десятилетиями. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте культурного наследия Министерства культуры и стратегических коммуникаций в ответ на запрос.

Детали

По информации из СМИ и имеющимся сведениям структурных подразделений по вопросам культуры областных военных администраций МКСК систематизирует информацию о разграблении/уничтожении культурных ценностей государственной части Музейного фонда Украины.

По имеющейся у МКСК информации, присланной областными военными администрациями, "из 6 музейных учреждений 5 деоккупированных областей Украины похищено 34 872 музейных предмета (далее - м. п.) государственной части Музейного фонда Украины", а именно:

Коммунальное учреждение Балаклейский краеведческий музей Балаклейского городского совета Харьковской области - 60 м. п.;

Снигиревский историко-краеведческий музей Николаевской области - 1180 м. п.;

Коммунальное учреждение Тростянецкого городского совета «Музейно-выставочный центр "Тростянецкий“ Сумской области - 80 м. п.;

Херсонский областной краеведческий музей - 23 217 м. п.;

Коммунальное учреждение «Херсонский областной художественный музей им. А.А. Шовкуненко» Херсонского областного совета - 10 223 м. п.;

Великоалександровский народный историко-краеведческий музей Херсонской области - 112 м. п.

Также сообщается, что уничтожен Иванковский краеведческий музей КЗ ИСР "Иванковский Дом культуры" (пгт Иванков, Киевская обл.) - 58 м. п., Музей ткачества (пгт Обуховичи, Киевская обл.) - 4 м. п.

В министерстве также сообщили, что с целью идентификации и возвращения культурных ценностей они взаимодействуют с таможенными, правоохранительными органами, разведывательным органом (Службой внешней разведки Украины), Министерством иностранных дел Украины и дипломатическими представительствами Украины за рубежом, Министерством юстиции Украины, экспертными учреждениями Украины для сбора и документирования доказательной базы, подтверждающей принадлежность культурных ценностей Украине. Правоохранительные органы по фактам вывоза российскими оккупантами культурных ценностей Украины из музеев, архивов, библиотек открывают уголовные производства.

"С начала российского вторжения в Украину МКСК осуществляет мониторинг средств массовой информации с целью фиксирования информации о вывозе российскими оккупантами культурных ценностей из учреждений культуры, которые находились/находятся на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в ответе на запрос.

Более 1160 объектов культурного наследия повреждены в Украине из-за агрессии офф

Тем временем сотрудники разграбленных музеев заполняют соответствующие формуляры на каждый вывезенный оккупантами музейный предмет государственной части Музейного фонда Украины с целью передачи этой информации в правоохранительные органы.

В то же время, в министерстве отметили, что возвращение культурных ценностей может длиться годами.

Процессы возвращения культурных ценностей требуют основательного подхода и объединения усилий государственных органов власти, научных институтов, общественных объединений, экспертных учреждений для подготовки аргументированной доказательной базы о принадлежности культурных ценностей Украине. Поэтому фактическое возвращение культурных ценностей в Украину может длиться годами, десятилетиями - говорится в ответе на запрос.

Артефакты, похищенные рф в Украине, начали появляться на международном черном рынке - Костин

Кроме того, сообщается, что подготовлен Список культурных ценностей Украины, находящихся под угрозой, - Emergency Red List - Ukraine, в виде бумажного и электронного буклетов на украинском, английском и шведском языках (размещен на официальном сайте ICOM по ссылке. В этом издании определены категории объектов материальной и духовной культуры Украины, имеющих художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подвергающихся наибольшему риску. Эта информация доведена до сведения таможенных и правоохранительных органов стран ЕС, США.

2093 учреждения культуры в Украине повреждены или разрушены из-за войны