Артефакты, похищенные рф в Украине, начали появляться на международном черном рынке - Костин

Артефакты, похищенные из украинских музеев и археологических памятников, начали появляться на международном черном рынке. Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин в интервью «Голосу Америки», передает УНН

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«Кроме систематического уничтожения культурного наследия, россия прибегает к еще одному преступлению - краже культурных ценностей. Эти артефакты, похищенные из наших музеев и археологических памятников, теперь появляются на международном черном рынке. Мы уже имеем достаточно доказательств для открытия новых уголовных производств по этим преступлениям», - сказал Костин.

Он отметил, что Украина создала специальное подразделение в Офисе генпрокурора, которое занимается не только расследованием случаев разрушения культурного наследия в результате обстрелов, но и случаями, когда украинское культурное наследие пытаются незаконно продать за рубежом.

Напомним,

Общая численность поврежденных из-за российской агрессии памятников культурного наследия регионов выросла на 22 единицы за сентябрь и сейчас достигает 1169 объектов. Из них национального значения - 117, местного - 983, только что выявленных - 69.