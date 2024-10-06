Артефакти, викрадені рф в Україні, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку - Костін
Київ • УНН
Генпрокурор Андрій Костін повідомив про появу викрадених з українських музеїв артефактів на міжнародному чорному ринку. В Офісі генпрокурора створено спеціальний підрозділ для розслідування таких злочинів.
Артефакти, викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток, почали з’являтися на міжнародному чорному ринку. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Голосу Америки", передає УНН
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"Крім систематичного знищення культурної спадщини, росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів", - сказав Костін.
Він зазначив, що Україна створила спеціальний підрозділ в Офісі генпрокурора, який займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли українську культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном.
Нагадаємо
Загальна чисельність пошкоджених через російську агресію пам’яток культурної спадщини регіонів зросла на 22 одиниці за вересень і наразі сягає 1169 об’єктів. З них національного значення — 117, місцевого — 983, щойно виявлених — 69.